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Biz adımları attık. Öncelikle, 15 gün önce Ankara’da Kentsel Çevre Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. Bakırköy özelinde ne yapabiliriz diye ilk olarak orada bir görüşmemiz oldu. Buradaki sıkıntıları aktardık. Pilot bir çalışma yapılabilir mi, biraz daha üzerinde duracağımızı ve yine ortak bir çalışmayla bir araya geleceğimizi söylemiştik genel müdürümüzle bir araya geldiğimizde. Daha sonra yine bu konu üzerinde görüşürken, sağ olsun vekilimiz Tülay Kaynarca, bakanımızın İstanbul’a geleceğini haber verdi ve bakanımızla bir görüşme yapma imkanımız oldu...

Şimdi, Bakırköy, tüm Türkiye’de olduğu gibi ne yazık ki son 30 – 35 yıldır hükümetlerin, yerel yönetimlerin ihmali altında yaşayan bir kenttir. Türkiye’nin en gözde yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Gerek tarihsel, gerekse siyasal anlamda Türkiye’de önemli bir yerdir. Dört ulaşım aracının birlikte yer aldığı bir yerdir. Türkiye’de eğitim düzeyinin en yüksek olduğu ilçedir; bunu özellikle söylüyorum. Buna rağmen Bakırköy, 1984’ten; yani ilk defa ilçe belediyesi olduktan bu yana, kötü yönetilmektedir...

Bakırköy’de maalesef esnafımız, vatandaşımız sıkıntılı. Ne esnafa yardımcı olunuyor ne de vatandaşın talepleri yerine getiriliyor. Belediye, vatandaşa çok yardımcı olamıyor. Son, kamuoyu yoklamasında da gördük, maalesef vatandaşımız ve esnafımız sıkıntılı. Bakırköy bakımsız. Belediyenin daha çok ilgilenmesi lazım. 20 yıldır, baktığınız zaman Bakırköy’de hiçbir değişiklik yok.

Bakırköy’de, belediyeyi 15 seneye yakındır CHP yönetiyor. Biz Demokrat Parti olarak, yapılan iyi şeylerin yanındayız, yani körü körüne muhalefet yapmıyoruz ama diğer ilçelere baktığımızda maalesef Bakırköy sınıfta kaldı. İmar uygulamalarına bakıyoruz, o şekilde, Ataköy sahili işgal edildi, orada belediyenin bir etkinliğini göremedik. Şu anda maalesef Ataköy sahili çit gibi oldu...

Kasım 2016 ayındaki Belediye Meclis görüşmelerinin tüm metnini görüntüleyebilir, konuşmaların tamamını sitemizden dinleyebilirsiniz.

Bakırköy’de yapılması planlanan Bakırköy Belediyesi Hizmet Binası, Bakırköy Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi ile Tarık Akan Kültür Merkezi’nin temsili temel atma töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 2017 Bütçe Görüşmeleri'nde İstanbul'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müteahhitlerin bir kısmını 'şeytan' olarak nitelendiren Özhaseki, "Ataköy sahildeki yapılaşmayı gördüm, hiç sevmedim. Bizim bakanlıktan nasıl olduysa 50 bin metre fazla inşaat alanı verilmiş” dedi.

Ataköy’de bulunan, Ateş Ünal Erzen’in Bakırköy Belediye Başkanlığı döneminde inşası yapılan ve Nikah Sarayı olarak açılışı gerçekleştirilen bina, içerisinde yapılan değişikliklerle Milli Mücadele Eğitimciler Lokali, Yaşar Kemal Halk Kütüphanesi ve Tarık Akan Konferans Salonu olarak, Öğretmenler Günü’nde açıldı.

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